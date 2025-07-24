Visite historique de l’Abbaye-aux-Dames Place de l’Abbaye Saintes
Visite historique de l’Abbaye-aux-Dames Place de l’Abbaye Saintes jeudi 24 juillet 2025.
Visite historique de l’Abbaye-aux-Dames
Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
adhérents de l’association Abbaye aux Dames
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-24 16:00:00
fin : 2025-08-21 17:30:00
Date(s) :
2025-07-24 2025-07-29 2025-07-31 2025-08-05 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28
Nos guides conférencières vous invitent à redécouvrir l’Abbaye aux Dames et ses secrets au fil d’une visite interactive, conviviale et familiale.
Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
English :
Our guides invite you to rediscover the Abbaye aux Dames and its secrets on an interactive, family-friendly tour.
German :
Unsere Fremdenführerinnen laden Sie dazu ein, die Abbaye aux Dames und ihre Geheimnisse im Rahmen einer interaktiven, geselligen und familienfreundlichen Führung neu zu entdecken.
Italiano :
Le nostre guide turistiche vi invitano a riscoprire l’Abbaye aux Dames e i suoi segreti in un tour interattivo e adatto alle famiglie.
Espanol :
Nuestros guías le invitan a redescubrir la Abbaye aux Dames y sus secretos en una visita interactiva y familiar.
