Visite historique de l’Abbaye-aux-Dames Place de l’Abbaye Saintes

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

adhérents de l’association Abbaye aux Dames

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 16:00:00

fin : 2025-08-21 17:30:00

Date(s) :

2025-07-24 2025-07-29 2025-07-31 2025-08-05 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Nos guides conférencières vous invitent à redécouvrir l’Abbaye aux Dames et ses secrets au fil d’une visite interactive, conviviale et familiale.

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

English :

Our guides invite you to rediscover the Abbaye aux Dames and its secrets on an interactive, family-friendly tour.

German :

Unsere Fremdenführerinnen laden Sie dazu ein, die Abbaye aux Dames und ihre Geheimnisse im Rahmen einer interaktiven, geselligen und familienfreundlichen Führung neu zu entdecken.

Italiano :

Le nostre guide turistiche vi invitano a riscoprire l’Abbaye aux Dames e i suoi segreti in un tour interattivo e adatto alle famiglie.

Espanol :

Nuestros guías le invitan a redescubrir la Abbaye aux Dames y sus secretos en una visita interactiva y familiar.

