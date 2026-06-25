Visite historique de l’Abbaye de Bon Sauveur Rue de l’Hôtel de Ville Bégard vendredi 7 août 2026.

Bégard

Visite historique de l’Abbaye de Bon Sauveur

Rue de l’Hôtel de Ville Abbaye de Bon Sauveur Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07 15:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Découvrez la Chapelle, le cloître et le musée. L’architecture de la chapelle du Bon Sauveur se ressent, jusque dans ses détails, de ce médiévisme romantique caractéristique de l’École de Viollet-le-Duc. La chapelle est un pur chef d’œuvre d’architecture religieuse et bretonne, faite de matériaux de granit et de chêne. Les architectes ont eu l’heureuse idée d’accoler à l’avant-chœur, un beau cloître du même style que l’église, carré claustral de 45 mètres de côté. .

Rue de l’Hôtel de Ville Abbaye de Bon Sauveur Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

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L’événement Visite historique de l’Abbaye de Bon Sauveur Bégard a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol