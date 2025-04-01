Visite historique de Notre Dame de Fresneau Marsanne

Visite historique de Notre Dame de Fresneau

Marsanne Drôme

Début : 2025-04-01

fin : 2025-10-15

2025-04-01 2025-09-01

Visite de groupe à la demande de Notre Dame de Fresneau

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 87 46 99 amisvieuxmarsanne@outlook.fr

English :

Group visits at the request of Notre Dame de Fresneau

German :

Gruppenbesuch auf Wunsch von Notre Dame de Fresneau

Italiano :

Visite di gruppo su richiesta di Notre Dame de Fresneau

Espanol :

Visitas en grupo a petición de Notre Dame de Fresneau

