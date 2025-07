Visite historique de Saint-Amour Office de Tourisme Saint-Amour

Office de Tourisme 17 place d’Armes Saint-Amour Jura

Début : 2025-07-11 17:00:00

fin : 2025-07-11 19:30:00

2025-07-11

Les monastères saint-amourains

Quatre monastères ont été fondés à Saint-Amour sous l’Ancien régime: les Annonciades Célestes et la Visitation Sainte-Marie pour les femmes, les Augustins et les Capucins pour les hommes. En nous rendant sur les lieux, nous évoquerons l’histoire de ces monastères, leur architecture, la vie des moniales et des moines qui participèrent activement à la vie saint-amouraine. Nous nous intéresserons à l’évolution de ces vastes ensembles fonciers après la dissolution des ordres religieux en 1790 et la vente de leurs biens comme « Biens nationaux ». Nous essaierons de retrouver les traces de ceux qui ont disparu. Nous évoquerons les différentes affectations qu’ont connues ceux qui ont été conservés. .

Office de Tourisme 17 place d’Armes Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr

