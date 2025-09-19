Visite historique des extérieurs du château de Montaigre, exposition photos anciennes et conteuse Château de Montaigre Azé

Visite historique des extérieurs du château de Montaigre, exposition photos anciennes et conteuse 19 – 21 septembre Château de Montaigre Saône-et-Loire

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:45:00 – 2025-09-19T10:45:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la propriétaire château de Montaigre vous accueille pour des visites historiques des extérieurs de la demeure, d’une durée d’environ 1h, samedi 20 et dimanche 21 septembre à 9h45, 13h45 et 15h30. Vous découvrirez l’histoire de la galerie de bois provenant de l’Exposition universelle de Paris, mais aussi une exposition de photos anciennes et le jardin. Vous pourrez également visiter le pressoir à grand point, le lavoir et le puit. Une conteuse tout public vous racontera trois histoires courtes merveilleuses. Une buvette sera disponible sur place. La maison est habitée, donc fermée au public en dehors des Journées européennes du patrimoine.

Château de Montaigre 71260 Azé Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 98 89 73 70 Depuis Azé, prendre la route de Cluny à la sortie du bourg puis 1 km plus loin, le chemin de la Bouzolle. Au portail vert Montaigre, aller au bout du chemin. Au portail marron, vous êtes arrivés, on vous attend avec joie.

© C. Guitry