Visite historique des jardins de l’hôtel du département Hôtel du département Angers

Visite historique des jardins de l’hôtel du département 20 et 21 septembre Hôtel du département Maine-et-Loire

nombre de places limité à 20, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:15:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T18:45:00

Visite commentée des jardins de l’hôtel du département, accompagnée par le responsable du jardin et passage par le toit terrasse pour une vue aérienne des jardins.

Sur inscription sur maine-et-loire.fr

Visite limitée à 20 personnes.

Durée : 1h30

Hôtel du département Place Michel Debré 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.maine-et-loire.fr

©Département de Maine-et-Loire