VISITE HISTORIQUE DU CASTRUM – CHATEAU DE BEAUGENCY Beaugency

VISITE HISTORIQUE DU CASTRUM Début : 2025-10-31 à 15:15. Tarif : – euros.

VISITE HISTORIQUE DU CASTRUMBillet valable pour 1 journée, du 13 au 28 septembre 2025.Partez à la découverte du patrimoine médiéval de Beaugency à travers une visite commentée du Castrum, lieu emblématique niché au cœur du Val de Loire. Accompagné d’un médiateur et d’un audio-guide, plongez dans l’histoire architecturale et humaine de la cité castrale.La promenade vous emmène à travers trois lieux clés :- La Place Dunois : autrefois centre névralgique du château- La Tour César : rare donjon médiéval encore accessible – poussez la porte pour en découvrir l’intérieur- L’Abbatiale Notre-Dame : vestige d’un ensemble abbatial dont subsistent plusieurs bâtimentsUne expérience vivante, documentée et accessible à tous, idéale pour les amateurs d’histoire et de patrimoine.

CHATEAU DE BEAUGENCY PLACE DUNOIS 45190 Beaugency 45