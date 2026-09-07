Visite historique du château de de Pierreclos, Château de Pierreclos, Pierreclos

Informations pratiques

Visite historique du château de de Pierreclos 19 et 20 septembre Château de Pierreclos Saône-et-Loire

Visite guidée, sur réservation : 8€ | Visite libre : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous donnons rendez-vous samedi 19 et dimanche 20 septembre pour un week-end dédié à l’histoire du château de Pierreclos.

Programme des deux jours :

Tout au long du week-end : Présence du journaliste et écrivain Jean-Paul Savart, pour la présentation de son nouveau roman biographique « Les inspiratrices » un vie d’Alphonse de Lamartine.

À 11h – Visite guidée « Lamartine à Pierreclos »

Une visite du château médiéval sur les pas d’Alphonse de Lamartine : amitiés, amours, vendanges et inspirations littéraires, jusqu’à la naissance de Jocelyn. Une évocation vivante et ponctuée de musique des liens profonds qui ont uni Lamartine à Pierreclos.

De 12h à 18h – Visite libre (dernière entrée à 17h)

Une invitation à la découverte de l’histoire des lieux, à travers la chapelle romane, la cuisine médiévale ou encore les caves voûtées. Munis d’un livret, vous pourrez visiter le château à votre rythme, seul, entre amis ou en famille.

Château de Pierreclos 144 chemin du château 71960 Pierreclos Pierreclos 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385357373 https://chateaudepierreclos.com/ Le Château de Pierreclos est un domaine viticole familial historique qui fait partie des plus anciens vignobles de Bourgogne.

Pierreclos tire son nom de l’éperon rocheux planté de vignes depuis le VIe siècle, appelé « Petra Clausa », qui signifiait « Clos de Pierre » ; propriété des chanoines de Saint-Vincent de Mâcon puis des moines bénédictins de l’abbaye de Cluny.

Aujourd’hui, grâce à nos différentes activités, nous partageons ce patrimoine culturel unique avec vous.

Ensemble continuons à le conserver et à l’entretenir pour les générations futures.

La famille PIDAULT et son équipe Parking à proximité de l’entrée visiteurs.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous accueillons samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, pour une visite historique du château. Munis d’un livret, vous partirez à la de la…

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