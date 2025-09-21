Visite historique du donjon de Vic sur Aisne et de son parc Vic-sur-Aisne

Visite historique du donjon de Vic sur Aisne et de son parc Vic-sur-Aisne dimanche 21 septembre 2025.

Visite historique du donjon de Vic sur Aisne et de son parc

2 Rue de Pomponne Vic-sur-Aisne Aisne

Tarif : 1 – 1 – 0

1

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir l’histoire du donjon de Vic sur Aisne et vous promenez dans son parc. Un historique vous sera remis à l’entrée pour une visite libre. 1 .

2 Rue de Pomponne Vic-sur-Aisne 02290 Aisne Hauts-de-France +33 068907121 Philippe.peiffer@sfr.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite historique du donjon de Vic sur Aisne et de son parc Vic-sur-Aisne a été mis à jour le 2025-09-02 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois