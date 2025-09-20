Visite historique du lycée Lapérouse Lycée Lapérouse Albi

Visite historique du lycée Lapérouse Lycée Lapérouse Albi samedi 20 septembre 2025.

Visite historique du lycée Lapérouse Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Lycée Lapérouse Tarn

Nombre de places limité à 30 par visite. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite commentée de l’établissement par un ancien élève

Accompagné d’un membre de l’Association des anciens élèves, partez pour un parcours commenté à la découverte des lieux emblématiques de l’établissement :

– la cour d’honneur,

– le monument aux morts,

– la chapelle du XVIIᵉ siècle,

– et la célèbre salle 3, où Jean Jaurès enseigna la philosophie.

Une visite riche en mémoire, histoire et transmission, au cœur d’un lieu qui a marqué des générations.

Lycée Lapérouse 2 lices Georges Pompidou, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 48 19 00 »}]

Visite commentée de l’établissement par un ancien élève

© Lycée Lapérouse