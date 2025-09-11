Visite historique du quartier Saint-Charles Biarritz

Visite historique du quartier Saint-Charles Biarritz jeudi 11 septembre 2025.

Visite historique du quartier Saint-Charles

Rue d’Alsace Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 14:00:00

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-11

A 10h et 14h Visite Historique du Quartier Saint Charles ( dit Le Quartier du Gasss ) avec Jean-Loup MENOCHET.

( Nombre de places limitées à 30 personnes par visite Prix 10€ )

Inscriptions auprès de l’Agence Le Partenaire Immobilier 20 rue de la Bergerie . .

Rue d’Alsace Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

English : Visite historique du quartier Saint-Charles

German : Visite historique du quartier Saint-Charles

Italiano :

Espanol : Visite historique du quartier Saint-Charles

L’événement Visite historique du quartier Saint-Charles Biarritz a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Biarritz