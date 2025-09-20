Visite historique du village et présentation du salon international de peinture Place Viçose Clairac

Visite historique du village et présentation du salon international de peinture Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Place Viçose Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite historique du village organisée par la mairie de Clairac, animée par Françoise Modéran, raconteuse de pays, suivie d’une conférence dans la salle du conseil municipal par Joëlle Lompech, présidente du club Rencontres sur les origines et l’organisation du salon international de peinture de Clairac (avec présentation d’œuvres d’art originales).

RDV place Viçoze à 10 h ou à 15 h pour le départ.

Tarif : 5 € pour la raconteuse de pays.

Place Viçose Place Viçoze, 47320 Clairac Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Parking libre

© ville de Clairac