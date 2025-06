Visite historique en famille Musée Dupuy-Mestreau Saintes 16 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Visite historique en famille Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes Charente-Maritime

Début : Mercredi 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Arpentez le musée et découvrez ses objets dans une visite mêlant histoire locale et anecdotes amusantes.

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Stroll through the museum and discover its artifacts in a tour combining local history and amusing anecdotes.

German :

Durchstreifen Sie das Museum und entdecken Sie seine Objekte auf einer Tour, die lokale Geschichte und lustige Anekdoten miteinander verbindet.

Italiano :

Passeggiate nel museo e scoprite i suoi oggetti in un tour che unisce storia locale e aneddoti divertenti.

Espanol :

Pasee por el museo y descubra sus exposiciones en un recorrido que combina la historia local y divertidas anécdotas.

