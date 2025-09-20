Visite historique guidée du Bureau international des poids et mesures à Sèvres Bureau international des poids et mesures Saint-Cloud

Visite historique guidée du Bureau international des poids et mesures à Sèvres Bureau international des poids et mesures Saint-Cloud samedi 20 septembre 2025.

Visite historique guidée du Bureau international des poids et mesures à Sèvres 20 et 21 septembre Bureau international des poids et mesures Hauts-de-Seine

Gratuit. Places limitées, visites sur inscription uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Niché dans son écrin de verdure sur les hauteurs du Domaine national de Saint-Cloud, le Bureau international des poids et mesures (BIPM) coordonne le système mondial de mesures. Il a célébré en 2025 son cent cinquantième anniversaire.

Le BIPM ouvre ses portes à nouveau en 2025 à l’occasion des Journées européennes du patrimoine : une occasion pour tous de visiter ce lieu unique.

Une visite du Pavillon de Breteuil inauguré par Louis XIV en 1672 et de ses jardins à la française (Grand Parterre) ainsi que de la collection d’instruments anciens du BIPM, permettant de découvrir les grandes figures de la science qui ont marqué l’histoire du BIPM, sera proposée aux visiteurs.

Les visites s’effectueront en petits groupes (sur réservation uniquement), samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025. Visite commentée d’une durée d’une heure et demi environ.

Renseignements par téléphone au 01 45 07 70 70 ou à jdp@bipm.org

Bureau international des poids et mesures Pavillon de Breteuil 92310 Sèvres Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France +33(0)1 45 07 70 70 https://www.bipm.org [{« type »: « link », « value »: « https://form.jotform.com/BIPM/JEP-2025 »}] [{« link »: « mailto:jdp@bipm.org »}] Possibilité de se garer dans l’enceinte du BIPM.

Visite commentée

Laurence Honnorat/Innovaxiom-BIPM