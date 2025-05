Visite historique – Tilly, 3 juillet 2025 10:00, Tilly.

Programme de visites dans le cadre de la Fédération de la guerre de 100 ans.

Visite historique, présentation de l’église, contexte historique et architectural. .

5 place de l’église

Tilly 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 7 82 05 25 02

English :

Program of visits as part of the 100 Years’ War Federation.

German :

Besuchsprogramm im Rahmen der Föderation des 100-jährigen Krieges.

Italiano :

Programma di visite nell’ambito della Federazione della Guerra dei 100 anni.

Espanol :

Programa de visitas en el marco de la Federación de la Guerra de los Cien Años.

