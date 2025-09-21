Visite-hommage à Henri Giraud Square du général Giraud Dijon

Visite-hommage à Henri Giraud Square du général Giraud Dijon dimanche 21 septembre 2025.

Visite-hommage à Henri Giraud Dimanche 21 septembre, 11h30, 15h00 Square du général Giraud Côte-d’Or

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister à une présentation du parcours militaire de Henri Giraud, de 1898 à 1946, pour comprendre cette période de l’histoire de France, par l’association Maison de la Méditerranée représentée par Alain Dermenjian et Jean-Pierre Thorey.

Au cœur du square Général Giraud, situé dans le quartier Maladière, un monument en pierre rend hommage à la carrière militaire de Henri Giraud (1879-1949), grandcroix de la Légion d’honneur et médaillé militaire. Décédé à Dijon en 1949, le général Giraud fut actif durant les deux guerres mondiales, notamment au Maroc, en Tunisie et en Algérie.

Square du général Giraud Square Général Giraud, 21000 Dijon Dijon 21000 La Maladière Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister à une présentation du parcours militaire de Henri Giraud, de 1898 à 1946, pour comprendre cette période de l’histoire de France, de…

© Margot Dupuis / Ville de Dijon