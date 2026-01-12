Visite hors-les-murs “Art et architecture au Moyen Âge” CDMA Égletons
Visite hors-les-murs “Art et architecture au Moyen Âge” CDMA Égletons jeudi 15 janvier 2026.
Visite hors-les-murs “Art et architecture au Moyen Âge”
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-01-15 2026-03-19
Le Moyen Âge est partout autour de nous. Cette visite guidée hors les murs vise à révéler l’héritage, aussi bien architectural qu’historique, de cette période. .
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite hors-les-murs “Art et architecture au Moyen Âge”
L’événement Visite hors-les-murs “Art et architecture au Moyen Âge” Égletons a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières