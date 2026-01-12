Visite hors-les-murs “Art et architecture au Moyen Âge” CDMA Égletons

Visite hors-les-murs “Art et architecture au Moyen Âge”

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-01-15 2026-03-19

Le Moyen Âge est partout autour de nous. Cette visite guidée hors les murs vise à révéler l’héritage, aussi bien architectural qu’historique, de cette période. .

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite hors-les-murs “Art et architecture au Moyen Âge”

L’événement Visite hors-les-murs “Art et architecture au Moyen Âge” Égletons a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières