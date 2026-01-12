Visite hors-les-murs “Egletons pendant la guerre” CDMA Égletons
Visite hors-les-murs “Egletons pendant la guerre” CDMA Égletons jeudi 26 février 2026.
Visite hors-les-murs “Egletons pendant la guerre”
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Avec l’appui de sources photographiques, venez observer à travers cette visite hors-les-murs les évènements de la Seconde guerre mondiale à Egletons. .
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite hors-les-murs “Egletons pendant la guerre”
L’événement Visite hors-les-murs “Egletons pendant la guerre” Égletons a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières