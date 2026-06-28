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Visite Hotel de ville de Nice, Hôtel de ville de Nice, Nice

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Nice · Nice

Visite Hotel de ville de Nice, Hôtel de ville de Nice, Nice

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Nice
Adresse
5, rue de l’Hôtel-de-Ville 06300 Nice
Ville
06300 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Départ : toutes les 30 min.

Visite Hotel de ville de Nice 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Nice Alpes-Maritimes

Départ : toutes les 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

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Départ : toutes les 30 min.
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Hôtel de ville de Nice 5, rue de l’Hôtel-de-Ville 06300 Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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