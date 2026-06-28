Visite Hotel de ville de Nice, Hôtel de ville de Nice, Nice

Informations pratiques

Visite Hotel de ville de Nice 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Nice Alpes-Maritimes

Départ : toutes les 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

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Départ : toutes les 30 min.

D’un séminaire à une prison puis un hôpital devenu mairie en 1868, cet édifice du XVIIIe siècle n’a cessé de se métamorphoser. Quel décor donne-t-il à voir aujourd’hui ?

En plus de la visite: Exposition Clic Clac Côte d’Azur !

Deux siècles de mémoire photographique.

Les Archives Nice Côte d’Azur célèbrent les 200 ans de la photographie et révèlent des trésors rarement montrés issus de leurs fonds publics et privés : paysages, grands événements, petites scènes du quotidien.

Hôtel de ville de Nice 5, rue de l’Hôtel-de-Ville 06300 Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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