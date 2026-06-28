Visite Hotel de ville de Nice, Hôtel de ville de Nice, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Nice · Nice
Informations pratiques
Visite Hotel de ville de Nice 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Nice Alpes-Maritimes
Départ : toutes les 30 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites commentées
Départ : toutes les 30 min.
D’un séminaire à une prison puis un hôpital devenu mairie en 1868, cet édifice du XVIIIe siècle n’a cessé de se métamorphoser. Quel décor donne-t-il à voir aujourd’hui ?
En plus de la visite: Exposition Clic Clac Côte d’Azur !
Deux siècles de mémoire photographique.
Les Archives Nice Côte d’Azur célèbrent les 200 ans de la photographie et révèlent des trésors rarement montrés issus de leurs fonds publics et privés : paysages, grands événements, petites scènes du quotidien.
Hôtel de ville de Nice 5, rue de l’Hôtel-de-Ville 06300 Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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