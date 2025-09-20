visite Hotel de ville Hôtel de ville de Nice Nice

Départ : toutes les 30 min.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites commentées

D’un séminaire à une prison puis un hôpital devenu mairie en 1868, cet édifice du XVIIIe siècle n’a cessé de se métamorphoser. Quel décor donne-t-il à voir aujourd’hui ?

Hôtel de ville de Nice 5, rue de l’Hôtel-de-Ville 06300 Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Nice