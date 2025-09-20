Visite hôtel particulier Cesbron-Laroche (1774) – aujourd’hui Résidence Foch Résidence Services Foch Cholet

Visite hôtel particulier Cesbron-Laroche (1774) – aujourd’hui Résidence Foch Résidence Services Foch Cholet samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Porche d’entrée en granit – Cour d’honneur.

3 salons de réception, boiseries et cheminées en marbre.

Parc aux arbres centenaires.

Histoire de la Maison et des familles l’ayant habitée.

Diaporama sur une des familles : les Brémond, industriels choletais.

Possibilité aussi de visiter toute la Résidence Foch

Visites libres ou commentées à 15h, 16h et 17h.

Dimanche 21 : vide grenier caritatif dans le Parc

