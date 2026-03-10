Visite humoristique avec Bilout & Jaitouvux Site du Fâ Musée du Fâ Barzan

Visite humoristique avec Bilout & Jaitouvux Site du Fâ

Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29 11:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Visite décalée et pleine d’humour pour découvrir la ville antique autrement avec Césarius et Jaitouvux.

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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com

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English :

An offbeat, humorous tour of the ancient city with Cesarius and Jaitouvux.

L’événement Visite humoristique avec Bilout & Jaitouvux Site du Fâ Barzan a été mis à jour le 2026-03-10 par Royan Atlantique