Visite humoristique avec Bilout & Jaitouvux Site du Fâ Musée du Fâ Barzan
Visite humoristique avec Bilout & Jaitouvux Site du Fâ Musée du Fâ Barzan mercredi 29 juillet 2026.
Visite humoristique avec Bilout & Jaitouvux Site du Fâ
Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Visite décalée et pleine d’humour pour découvrir la ville antique autrement avec Césarius et Jaitouvux.
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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com
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English :
An offbeat, humorous tour of the ancient city with Cesarius and Jaitouvux.
L’événement Visite humoristique avec Bilout & Jaitouvux Site du Fâ Barzan a été mis à jour le 2026-03-10 par Royan Atlantique