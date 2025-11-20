Visite HURON GRAFFENSTADEN Centre de Strasbourg Eckbolsheim
Visite HURON GRAFFENSTADEN Centre de Strasbourg Eckbolsheim jeudi 20 novembre 2025.
Visite HURON GRAFFENSTADEN Jeudi 20 novembre, 08h30 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T08:30:00+01:00 – 2025-11-20T16:30:00+01:00
Fin : 2025-11-20T08:30:00+01:00 – 2025-11-20T16:30:00+01:00
Constructeur français de machines-outils depuis 1857, HURON GRAFFENSTADEN joue un rôlemajeur dans le secteur de la machine-outil en Europe.
Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « frederique.dirian@uimm-alsace.fr »}]
Visite des ateliers et découverte des métiers industriels : innovation, conception et production industrielle.