Visite HURON GRAFFENSTADEN Centre de Strasbourg Eckbolsheim

Visite HURON GRAFFENSTADEN Jeudi 20 novembre, 08h30 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:30:00+01:00 – 2025-11-20T16:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T08:30:00+01:00 – 2025-11-20T16:30:00+01:00

Constructeur français de machines-outils depuis 1857, HURON GRAFFENSTADEN joue un rôlemajeur dans le secteur de la machine-outil en Europe.

Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

Visite des ateliers et découverte des métiers industriels : innovation, conception et production industrielle.