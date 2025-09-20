Visite immersion avec une tablette numérique Château des comtes du Perche Nogent-le-Rotrou

Visite immersion avec une tablette numérique Château des comtes du Perche Nogent-le-Rotrou samedi 20 septembre 2025.

Visite immersion avec une tablette numérique 20 et 21 septembre Château des comtes du Perche Eure-et-Loir

Location de la tablette : 2,50 €. Dépôt d’une pièce d’identité le temps de la location.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Vivez une expérience immersive et pleine d’émotion : découvrez le château des comtes du Perche, son architecture, son histoire, assistez à la rencontre de Rotrou IV, Philippe Auguste et Richard Coeur de Lion, visitez les appartements du duc de Sully et de son épouse Rachel de Cochefilet.

C’est avec la voix de Stéphane Bern que vous sera dévoilée la riche histoire du château des comtes du Perche.

Un mode ludique existe sur la tablette, avec Géocaching.

Suivant la tradition, le château a été bâti au XIe siècle par Geoffroi, fils de Rotrou de Mortagne. Brûlé par Salisbury et reconstruit sous Charles VII, il passa à Louis de Bourbon, à Sully qui le restaura en partie. L'édifice comporte une enceinte circulaire flanquée de tours, protégée côté plateau par de profonds fossés dominés par un donjon roman rectangulaire, à cheval sur l'enceinte. L'accès est défendu par deux tours. Le donjon a perdu sa couverture, ses planchers et son crénelage. La cour a été nivelée au XIXe siècle, ce qui fit disparaître le fossé du donjon. Sur le rebord d'une terrasse intérieure, s'élève un puits du XVIe siècle, couvert par un dôme en pierre.

Visite avec tablette pour une immersion au cœur de l’histoire

Thierry Même