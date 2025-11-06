Visite Immersive : à la découverte des métiers de l’Industrie Agro-Alimentaire Châteaurenard – Agence CHATEAURENARD Châteaurenard

Visite Immersive : à la découverte des métiers de l’Industrie Agro-Alimentaire Châteaurenard – Agence CHATEAURENARD Châteaurenard jeudi 6 novembre 2025.

Visite Immersive : à la découverte des métiers de l’Industrie Agro-Alimentaire Jeudi 6 novembre, 08h00 Châteaurenard – Agence CHATEAURENARD Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T08:00:00+01:00 – 2025-11-06T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-06T08:00:00+01:00 – 2025-11-06T11:00:00+01:00

Vous souhaitez découvrir le secteur de l’Industrie Agro-alimentaire ? Quoi de mieux que s’immerger totalement dans une entreprise. Pour la première fois sous ce format, l’entreprise Fresh and Good vous ouvre ses portes pour une matinée de découverte immersive. (Chaussures de sécurité ou chaussures plates fermées obligatoires)

Observez des professionnels en action – Découvrez les métiers et les opportunités d’emploi – Bénéficiez de conseils et propositions concrètes à l’issue La veille : par



Châteaurenard – Agence CHATEAURENARD 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/509775 »}]

Vous souhaitez découvrir le secteur de l’Industrie Agro-alimentaire ? Quoi de mieux que s’immerger totalement dans une entreprise. La semaine de l’industrie agroalimentaire La semaine de l’industrie