Visite Immersive : à la découverte des métiers de l’Industrie Agro-Alimentaire Châteaurenard – Agence CHATEAURENARD Châteaurenard

Visite Immersive : à la découverte des métiers de l’Industrie Agro-Alimentaire Jeudi 6 novembre, 09h45 Châteaurenard – Agence CHATEAURENARD Bouches-du-Rhône
Vous souhaitez découvrir le secteur de l’Industrie Agro-alimentaire ? Quoi de mieux que s’immerger totalement dans une entreprise ! Pour la première fois sous ce format, l’entreprise Fresh and Good vous ouvre ses portes pour une matinée de découverte immersive. (Chaussures de sécurité ou chaussures plates fermées obligatoires)
- Observez des professionnels en action – Découvrez les métiers et les opportunités d’emploi – Bénéficiez de conseils et propositions concrètes à l’issue La veille : part
Châteaurenard – Agence CHATEAURENARD 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur
