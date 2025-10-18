Visite Immersive à la lampe de poche & Dégustation à l’aveugle au Clos des Menuts Clos des Menuts Saint-Émilion
Clos des Menuts 2 Place du Chapitre et des Jacobins Saint-Émilion Gironde
De 17h30 à 19h45, à l’aide d’une lampe torche, vous déambulerez le long d’interminables rangées de bouteilles et de murs parfois rehaussés de sculptures réalisées à même la pierre. Une fois remonté de la cave, vous aurez enfin l’immense plaisir de déguster à l’aveugle 3 Millésimes de notre cru de propriété.
Clos des Menuts 2 Place du Chapitre et des Jacobins Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 45 77 closdesmenuts@live.fr
