Visite Immersive à la lampe de poche & Dégustation à l’aveugle au Clos des Menuts Clos des Menuts Saint-Émilion

Visite Immersive à la lampe de poche & Dégustation à l'aveugle au Clos des Menuts

samedi 18 octobre 2025.

Clos des Menuts
2 Place du Chapitre et des Jacobins
Saint-Émilion

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

De 17h30 à 19h45, à l’aide d’une lampe torche, vous déambulerez le long d’interminables rangées de bouteilles et de murs parfois rehaussés de sculptures réalisées à même la pierre. Une fois remonté de la cave, vous aurez enfin l’immense plaisir de déguster à l’aveugle 3 Millésimes de notre cru de propriété.

+33 5 57 74 45 77
closdesmenuts@live.fr

