Visite immersive Venez découvrir la Malle aux sens !

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 16:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-27

Venez voyager dans le temps au Musée des Thoniers d’Etel.

La Malle aux sens vous transporte et vous fait revivre le quotidien des pêcheurs d’Étel en 1900 le temps d’une immersion où vous retrouverez les odeurs, le goût, les sensations d’autrefois !

Tarif d’entrée du musée.

Dispositif des Fêtes maritimes de Douarnenez créé avec le soutien de la Région Bretagne. .

Musée des Thoniers 3 Rue Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

