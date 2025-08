Visite improvisée de l’Hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Paris

vendredi 12 septembre 2025.

Et si vous ne saviez pas à l’avance ce que vous allez découvrir dans les espaces de l’Hôtel de la Marine ? Parfait… nous non plus !

Un vendredi soir par mois, nos guides cèdent la place à deux comédiens experts en improvisation, qui vous entraînent dans une aventure pleine de surprises.

Des Appartements des Intendants aux salons d’apparat, en passant par la loggia et la fabuleuse Collection Al Thani, ils réinventent l’histoire de nos collections… à partir de vos suggestions !

Oubliez la visite classique : ici, c’est vous qui menez la danse.

Visite animée par la compagnie Again! Productions

Du vendredi 12 septembre 2025 au vendredi 12 juin 2026 :

payant

Adultes : 20 €

Moins de 18 ans : 14€

Public jeunes et adultes.

Date(s) :

Hôtel de la Marine 2, place de la Concorde 75008 Paris

