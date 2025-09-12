Visite improvisée de l’Hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Paris

Et si vous ne saviez pas à l’avance ce que vous allez découvrir dans les espaces de l’Hôtel de la Marine ? Parfait… nous non plus !

Un vendredi soir par mois, nos guides cèdent la place à deux comédiens experts en improvisation, qui vous entraînent dans une aventure pleine de surprises.

Des Appartements des Intendants aux salons d’apparat, en passant par la loggia et la fabuleuse Collection Al Thani, ils réinventent l’histoire de nos collections… à partir de vos suggestions !

Oubliez la visite classique : ici, c’est vous qui menez la danse.

Visite animée par la compagnie Again! Productions

Le vendredi 12 juin 2026

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 15 mai 2026

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 10 avril 2026

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 13 mars 2026

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 20 février 2026

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 16 janvier 2026

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 12 décembre 2025

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 14 novembre 2025

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 10 octobre 2025

de 19h00 à 20h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris

