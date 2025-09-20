Visite inaugurale de l’exposition « Mons Seleucus, carrefour divin » Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap

Visite inaugurale de l’exposition « Mons Seleucus, carrefour divin » Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap samedi 20 septembre 2025.

Visite inaugurale de l’exposition « Mons Seleucus, carrefour divin » Samedi 20 septembre, 15h00 Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Samedi 20 septembre

Visite inaugurale de l’exposition « Mons Seleucus, carrefour divin », par les commissaires d’exposition – Lucas Martin, Federica Sacchetti et David Lavergne.

Découvrez la nouvelle exposition du Musée : « MONS SELEUCUS, carrefour divin. Deux siècles de fouilles gallo-romaines au cœur des Alpes du sud ». Plongez au cœur de l’histoire du site antique de Mons Seleucus et partez à la rencontre de la société gallo-romaine. À travers un partenariat exceptionnel avec l’INRAP, le SRA PACA et plusieurs prêts, le musée propose pour la première fois de rassembler l’ensemble des collections provenant de La Bâtie Montsaléon dans une exposition. Découvrez les acteurs des premières fouilles de cet important site antique. Découvrez la manière dont traditions locales et influences romaines s’unissent pour façonner une identité nouvelle, riche et complexe : la société gallo-romaine.

À 15h00 et à 15h30

Musée muséum départemental

Inscription obligatoire en ligne depuis le site internet du musée ou au 04 86 15 30 70, dans la limite des places disponibles

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 avenue Maréchal Foch Gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 https://museum.hautes-alpes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museum.hautes-alpes.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-2/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 86 15 30 70 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes