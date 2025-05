Visite inaugurale de l’exposition temporaire Les papes successeurs de Pierre – Musée Diocésain d’Art Sacré Mours-Saint-Eusèbe, 17 mai 2025 18:00, Mours-Saint-Eusèbe.

Drôme

Visite inaugurale de l’exposition temporaire Les papes successeurs de Pierre Musée Diocésain d’Art Sacré 5 Place Elisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Venez découvrir la nouvelle exposition temporaire du Musée d’Art Sacré « Les papes successeurs de Pierre » lors de la visite de son inauguration ! Venez nombreux !

.

Musée Diocésain d’Art Sacré 5 Place Elisée Monteil

Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 96 95 musee.artsacre@gmail.com

English :

Come and discover the Musée d’Art Sacré’s new temporary exhibition: « Les papes successeurs de Pierre » (The Popes, successors to Peter) during the opening visit! Come one, come all!

German :

Entdecken Sie die neue Sonderausstellung des Museums für sakrale Kunst: « Die Päpste als Nachfolger Petri » bei einem Besuch anlässlich ihrer Eröffnung! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Venite a scoprire la nuova mostra temporanea del Museo d’Arte Sacra: « I Papi, successori di Pietro » durante la visita inaugurale! Venite tutti!

Espanol :

Venga a descubrir la nueva exposición temporal del Museo de Arte Sacro: « Los Papas, sucesores de Pedro » durante la visita inaugural ¡Vengan todos!

L’événement Visite inaugurale de l’exposition temporaire Les papes successeurs de Pierre Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-05-09 par Valence Romans Tourisme