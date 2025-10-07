Visite inaugurale de l’exposition « Terres et Temps » Centre du Patrimoine Arménien Valence

Visite inaugurale de l'exposition « Terres et Temps »

Visite inaugurale de l’exposition « Terres et Temps »

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Début : 2025-10-07 15:00:00

fin : 2025-10-07 15:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Porté par le Centre Hospitalier Drôme-Vivarais, le projet Terre & Temps invite patients et soignants à explorer leur rapport à la création à travers les arts plastiques.



Visite inaugurale en présence des artistes.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

Supported by the Centre Hospitalier Drôme-Vivarais, the Terre & Temps project invites patients and caregivers to explore their relationship with creation through the plastic arts.



Inaugural visit in the presence of the artists.

German :

Das vom Centre Hospitalier Drôme-Vivarais getragene Projekt Terre & Temps lädt Patienten und Pflegepersonal dazu ein, ihre Beziehung zur Schöpfung durch bildende Kunst zu erforschen.



Eröffnungsbesuch in Anwesenheit der Künstler.

Italiano :

Sostenuto dal Centre Hospitalier Drôme-Vivarais, il progetto Terre & Temps invita pazienti e assistenti a esplorare il loro rapporto con la creazione attraverso le arti visive.



Visita inaugurale in presenza degli artisti.

Espanol :

Apoyado por el Centre Hospitalier Drôme-Vivarais, el proyecto Terre & Temps invita a pacientes y cuidadores a explorar su relación con la creación a través de las artes visuales.



Visita inaugural en presencia de los artistas.

L’événement Visite inaugurale de l’exposition « Terres et Temps » Valence a été mis à jour le 2025-08-23 par Valence Romans Tourisme