Visite inaugurale de l’exposition Vivre en plusieurs langues Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Visite inaugurale de l’exposition Vivre en plusieurs langues

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 12h30. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Visite inaugurale de l’exposition Vivre en plusieurs langues du Musée d’Art Contemporain [mac].

Ninon Duhamel, commissaire de l’exposition Vivre en plusieurs langues , propose en avant première le 31 janvier 2026, à l’occasion du vernissage de l’exposition, une découverte des œuvres exposées.



• Visite accessible à toutes et tous [langue des signes françase (LSF) personnes sourdes et malentendantes] .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr

English :

Opening visit to the Vivre en plusieurs langues exhibition at the Musée d’Art Contemporain [mac].

