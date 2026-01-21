Visite inaugurale de l’exposition Voyage à Chaffit Village au bout de la ville Centre du Patrimoine Arménien Valence
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Début : 2026-02-05 18:30:00
fin : 2026-02-05
2026-02-05
Participez au vernissage de l’exposition et à sa présentation par Gerald Aujoulat.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
Join Gerald Aujoulat at the exhibition opening and presentation.
