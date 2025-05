Visite inaugurale Exposition Corps et décor, les gestes au travail – Centre du Patrimoine Arménien Valence, 7 juin 2025 15:00, Valence.

Drôme

Visite inaugurale Exposition Corps et décor, les gestes au travail Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 15:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Découvrez l’installation photographique des élèves du lycée professionnel Victor Hugo de Valence. Sous la houlette de l’artiste Delphine Balley élèves interrogent les gestes professionnels, entre savoir-faire et vision du monde.

.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

Discover the photographic installation by students at the Lycée professionnel Victor Hugo in Valence. Under the guidance of artist Delphine Balley, students explore professional gestures, between know-how and vision of the world.

German :

Entdecken Sie die Fotoinstallation der Schüler des Lycée professionnel Victor Hugo in Valence. Unter der Leitung der Künstlerin Delphine Balley hinterfragen die Schüler berufliche Gesten zwischen Know-how und Weltanschauung.

Italiano :

Scoprite l’installazione fotografica degli studenti della scuola professionale Victor Hugo di Valence. Sotto la guida dell’artista Delphine Balley, gli studenti esaminano i gesti professionali, tra know-how e visione del mondo.

Espanol :

Descubra la instalación fotográfica de los alumnos de la escuela profesional Victor Hugo de Valence. Bajo la dirección de la artista Delphine Balley, los alumnos examinan los gestos profesionales, entre el saber hacer y la visión del mundo.

L’événement Visite inaugurale Exposition Corps et décor, les gestes au travail Valence a été mis à jour le 2025-05-22 par Valence Romans Tourisme