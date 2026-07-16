Visite inédite de la centrale EDF du Pouget : la force de l’eau à l’état pur, Usine EDF du Pouget, Le Truel

Informations pratiques

Visite inédite de la centrale EDF du Pouget : la force de l’eau à l’état pur Samedi 19 septembre, 09h00 Usine EDF du Pouget Aveyron

Limité à 19 personnes par départ, visite gratuite, réservation obligatoire, chaussures fermées obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Comment produit-on l’électricité de toute une ville grâce à la seule force de l’eau ? À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et pour célébrer ses 80 ans, EDF accompagné de l’Office de Tourisme Muse et Raspes vous ouvre exceptionnellement les portes de la centrale hydroélectrique du Pouget, inaccessible au grand public depuis 2022 !

Construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce site est le témoin d’un tournant majeur : en 1946, la France entre dans une phase de reconstruction qui aboutit à la nationalisation de la production d’électricité et à la création de la société Électricité de France. C’est sous cette impulsion qu’un programme massif d’équipements hydrauliques est lancé dans tout le pays, donnant naissance à l’aménagement du Pouget.

Plongez au cœur d’un véritable titan industriel. Lors de cette visite, vous vous tiendrez face au célèbre groupe de suréquipement G4, un des plus puissants de France. À lui seul, il utilise la force de l’eau pour produire l’équivalent de la consommation électrique nécessaire pour 123 600 habitants.

Vous comprendrez également comment un ingénieux système de pompage, unique en Europe, permet de défier la gravité en remontant l’eau de la rivière Tarn jusqu’au lac de Saint-Amans. Une visite spectaculaire et pédagogique !

Venez vibrer au rythme des machines et découvrir cette incroyable énergie qui façonne notre territoire !

Informations pratiques :

Samedi 19 septembre 2026.

Départs réguliers le matin et l’après-midi, avec une introduction dédiée à l’histoire et aux 80 ans d’EDF.

Visite gratuite. Groupes strictement limités à 19 personnes par créneau pour une visite privilégiée.

Réservation obligatoire sur la plateforme Visiter EDF : https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/274/events

Usine EDF du Pouget 12430 Le Truel Le Truel 12430 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/274/events »}] [{« link »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/274/events »}] Située sur la commune du Truel, sur les rives du Tarn, l’usine hydroélectrique du Pouget est la pièce maîtresse du monumental complexe hydraulique du Lévézou. Mise en service en 1952, au cœur de l’épopée de la reconstruction d’après-guerre et de la création d’EDF, elle constitue un joyau de notre patrimoine industriel.

_Comment produit-on l’électricité de toute une ville grâce à la seule force de l’eau ? À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et pour célébrer ses 80 ans, EDF accompagné de l’Office de …

© Camille Verschaeve – Office de tourisme Muse et Raspes du Tarn