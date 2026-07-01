Visite inédite de l’abbaye de Royaumont, Abbaye de Royaumont, Asnières-sur-Oise

Informations pratiques

Visite inédite de l’abbaye de Royaumont 19 et 20 septembre Abbaye de Royaumont Val-d’Oise

Plein tarif : 11 € / Tarifs réduits : à partir de 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’abbaye ouvre exceptionnellement les portes de la chambre dite « de Saint Louis » à l’issue de la visite guidée habituelle. Chaque bibliothèque révèle ses trésors et des conférences sont organisées, notamment à propos de Debussy.

Abbaye de Royaumont 3 Jard de l’Abbaye de Royaumont, 95270 Asnières-sur-Oise, France Asnières-sur-Oise 95270 Val-d’Oise Île-de-France +33130355800 http://www.royaumont.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.royaumont.com/evenement/visite-guidee/?date=20/09/2026T14:00 »}] La charte de fondation de l’abbaye cistercienne de Royaumont date de 1228. Dès 1234, l’église abbatiale devient nécropole royale : c’est là que Saint-Louis fait inhumer son jeune frère et d’autres membres de sa famille. L’abbaye est installée aux confluents de trois rivières : l’Oise, la Thève et l’Ysieux. Elle subit peu de modifications avant le XVIIIe siècle : palais abbatial, pavillon des Gardes, maison des Pères et laiterie. En voiture : via la D909. Parking gratuit et surveillé. En train + navette les samedis, dimanches et jours fériés : Depuis la gare de Luzarches (transilien ligne H) puis navette de l’abbaye (sur réservation) . A vélo : Espace réservé au stationnement des vélos sur le parking de l’abbaye. Kit de réparation sur demande en librairie-boutique. Co-voiturage : Inscrire son trajet comme conducteur ou passager royaumont.com/acces.

L’abbaye ouvre exceptionnellement les portes de la chambre dite « de Saint Louis » à l’issue de la visite guidée habituelle. Chaque bibliothèque révèle ses trésors et des conférences sont organisées,…

©Aerofilms / Fondation Royaumont