Visite inédite de l’alambic avec Jean-Louis Overnoy, vigneron, La Caborde, Orbagna

Informations pratiques

Visite inédite de l’alambic avec Jean-Louis Overnoy, vigneron 19 et 20 septembre La Caborde Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, placées sous le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », découvrez un lieu habituellement fermé au public : l’alambic du bâtiment viticole situé à côté de La Caborde. Accompagnés de Jean-Louis Overnoy, vigneron retraité, plongez dans l’histoire et les secrets de cet outil emblématique qui témoigne d’un savoir-faire traditionnel aujourd’hui rare. Une découverte exceptionnelle d’un patrimoine technique et humain, témoin des traditions viticoles locales et de leur transmission.

Samedi 19 septembre à 14h

Dimanche 20 septembre à 11h

Entrée libre. Informations auprès de La Caborde : 03 84 48 06 04 ou caborde@ccportedujura.fr

La Caborde Montée du Taret 39190 Orbagna Orbagna 39190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:caborde@ccportedujura.fr »}] Structure œnotouristique à l’architecture contemporaine et singulière, La Caborde vous accueille pour des expériences toujours renouvelées. Expositions, concerts, débats, projections, balades, ateliers mais aussi espaces détente, dégustation personnalisée des vins du Sud Revermont, Office de Tourisme, boutique du terroir, aire de pique-nique, départ de randonnées, accueil de groupes et de séminaires.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, placées sous le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer « , découvrez un lieu habituellement fermé au public : l’alambic du à de…

© Jérôme Genée