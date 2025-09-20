Visite inédite de l’intérieur du château Domaine royal de Randan Randan

Visite inédite de l’intérieur du château Domaine royal de Randan Randan samedi 20 septembre 2025.

Visite inédite de l’intérieur du château 20 et 21 septembre Domaine royal de Randan Puy-de-Dôme

accès gratuit dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A la suite des travaux confortement et la mise hors d’eau des vestiges du château, l’intérieur de l’édifice sera pour la première fois ouvert au public.

Un parcours vous permettra de découvrir les pièces emblématiques de la demeure, du salon de famille à la salle à manger en passant par les salons de réception.

Une sélection d’objets historiques liés aux arts de la table, récemment acquis par la Région, sera présentée sur son lieu d’origine.

Pour votre sécurité, accès gratuit dans la limite des places disponibles.

Domaine royal de Randan Place Adélaïde d’Orléans 63310 Randan Randan 63310 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0470415786 https://www.domaine-randan.fr/ Châtellenie connue depuis le XIIe siècle. Château reconstruit sous le règne de François Ier. En 1661, la terre est érigée en duché. En 1821, Adélaïde d’Orléans, sœur du roi Louis-Philippe, acquiert le duché et en entreprend la réhabilitation : agrandir et restaurer le château, construire de nombreuses dépendances et créer un parc. Après sa mort et la chute de la royauté, Randan connaît de nombreuses vicissitudes. Au début du XXe siècle, le domaine reprend vie grâce à la comtesse de Paris, petite-fille de Louis-Philippe. Pendant la première guerre mondiale, le château est transformé en hôpital. En 1925, l’incendie du château marque le déclin du domaine royal.

A la suite des travaux confortement et la mise hors d’eau des vestiges du château, l’intérieur de l’édifice sera pour la première fois ouvert au public.

service régional de l’inventaire, conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes