VISITE INÉDITE DE MAINTENANCE LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

VISITE INÉDITE DE MAINTENANCE

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 15:30:00

fin : 2026-01-21 17:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Et si vous profitiez d’une découverte exceptionnelle des mécanismes et rouages qui se cachent derrière les impressionnantes coques de bois du Minotaure ?

En janvier, la Halle de La Machine ferme ses portes pour une grande maintenance annuelle des machines. Au programme démontage, révision, vidange, nettoyage, entretien, peinture, et vernis… Durant cette période de maintenance, la Halle de La Machine vous propose une visite exceptionnelle et vous invite à découvrir de manière inédite, les secrets de construction et de maintenance du Minotaure. C’est également l’occasion de venir à la rencontre des métiers qui les font vivre.

Réservation obligatoire sur le site internet de la Halle de la Machine. 13 .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

English :

How about a unique insight into the mechanisms and workings behind the Minotaur?s impressive wooden hulls?

L’événement VISITE INÉDITE DE MAINTENANCE Toulouse a été mis à jour le 2025-12-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE