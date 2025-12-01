Visite inédite de Noël, Chenonceaux

Visite inédite de Noël

Visite inédite de Noël, Chenonceaux samedi 27 décembre 2025.

Visite inédite de Noël

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 19:00:00
fin : 2026-01-03

Date(s) :
2025-12-27 2026-01-03

Découvrez la scénographie florale de Noel
La visite se poursuit dans les jardins illuminés et en musique.
Visites guidées inédites de Noël
45€/personne
Découvrez la scénographie florale de Noel
La visite se poursuit dans les jardins illuminés et en musique.
Visites guidées inédites de Noël
45€/personne 45  .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   info@chenonceau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Noel’s floral scenography ?Chenonceau, a Palazzo on the water?
The tour continues in the illuminated gardens, with live music.
Guided Christmas tours
45 per person

L’événement Visite inédite de Noël Chenonceaux a été mis à jour le 2025-12-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER