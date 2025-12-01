Visite inédite de Noël, Chenonceaux
Visite inédite de Noël, Chenonceaux samedi 27 décembre 2025.
Visite inédite de Noël
Chenonceaux Indre-et-Loire
Début : 2025-12-27 19:00:00
fin : 2026-01-03
Découvrez la scénographie florale de Noel
La visite se poursuit dans les jardins illuminés et en musique.
Visites guidées inédites de Noël
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chenonceau.com
English :
Discover Noel’s floral scenography ?Chenonceau, a Palazzo on the water?
The tour continues in the illuminated gardens, with live music.
Guided Christmas tours
45 per person
