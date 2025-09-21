Visite inédite du Palais de la Source Palais de la Source Saint-Denis

Visite inédite du Palais de la Source Palais de la Source Saint-Denis dimanche 21 septembre 2025.

Visite inédite du Palais de la Source Dimanche 21 septembre, 09h30, 11h00, 13h30, 15h00 Palais de la Source La Réunion

Limite d’inscription fixée à 20 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T07:30:00 – 2025-09-21T08:30:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Visite inédite du palais de la Source

Pour la première fois, le Palais de la Source ouvre ses portes au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Une visite exclusive, proposée par l’Iconothèque historique de l’océan Indien, vous emmène dans les coulisses de cette institution départementale.

️ Au programme : architecture, vie politique et histoires insolites sur les événements marquants du Département de La Réunion.

Le saviez-vous ?

Le Palais de la Source est le seul bâtiment administratif entièrement vitré de La Réunion sur 5 étages… Il a reçu le label Architecture contemporaine remarquable.

Entre transparence symbolique et design audacieux, ce lieu ne laisse personne indifférent.

Palais de la Source 2 rue de la Source 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 02 62 90 30 30 https://www.departement974.fr/ https://www.facebook.com/Departement974/ [{« type »: « email », « value »: « ihoi@cg974.fr »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-08-05T05:05:09.868Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « ihoi@cg974.fr », « response »: {« passId »: 338114670, « isPending »: false, « addressId »: 26504}, « venueId »: 151931, « description »: « ud83cudf89 Pour la premiu00e8re fois, le Palais de la Source ouvre ses portes au public u00e0 lu2019occasion des Journu00e9es Europu00e9ennes du Patrimoine !nnud83dudc40 Une visite exclusive, proposu00e9e par lu2019Iconothu00e8que historique de lu2019ocu00e9an Indien, tu2019emmu00e8ne dans les coulisses de cette institution emblu00e9matique.nud83cudfdbufe0f Au programme : architecture, vie politique et histoires insolites sur les u00e9vu00e9nements marquants du Du00e9partement de La Ru00e9union.nnud83dudcac Le savais-tu ?nud83cudfe2 Le Palais de la Source est le seul bu00e2timent administratif entiu00e8rement vitru00e9 de La Ru00e9unionu2026 et il a reu00e7u le label « Architecture contemporaine remarquable » !nEntre transparence symbolique et design audacieux, ce lieu ne laisse personne indiffu00e9rent ud83dude0ennud83dudcf2 Quelques places sont ru00e9servu00e9es pour les bu00e9nu00e9ficiaires du Pass Culture : nu2019attends pas pour ru00e9server sur lu2019appli ! », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-05T05:05:09.399Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1697832, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-05T05:05:09.571Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 381362190, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758445200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-05T05:05:09.868Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/338114670 »}] Le Palais de la Source abrite depuis 1978 le siège de la collectivité départementale. Il est d’une part, le seul à avoir une salle du conseil en saillie du corps principal du bâtiment, d’autre part, la seule structure avec une tour de 5 étages entièrement vitrée à La Réunion. Parking Poivre derrière le jardin de l’Etat

Bus Citalis : lignes 10 -11 -12 -14 – 19 – 21 -22 – 22A – 23 Arrêts jardin de l’Etat ou Hôpital d’enfants

Car jaune : 03 – T – ZO

Visite inédite du palais de la Source

Département de La Réunion, droits réservés