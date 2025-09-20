Visite inédite « Le bâtiment des archives comme vous ne l’avez jamais vu ! » Archives départementales Quimper

Visite inédite « Le bâtiment des archives comme vous ne l’avez jamais vu ! » Archives départementales Quimper samedi 20 septembre 2025.

Visite inédite « Le bâtiment des archives comme vous ne l’avez jamais vu ! » Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Archives départementales Finistère

Entrée libre et gratuite. 4 créneaux de visites avec un maximum de 20 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Comme chaque année, le service des archives s’engage à travers sa programmation pour les Journées Européennes du Patrimoine à valoriser ses missions, le travail de ses agents et à faire découvrir ses coulisses.

En exclusivité pour cette 42e édition dédiée à la célébration du patrimoine architectural, une visite inédite du bâtiment ! Découvrez nos espaces de traitement et de conservation les plus secrets et prenez de la hauteur en profitant d’une vue imprenable sur la cité administrative. Occasion de se replonger dans les années 80 et dans l’aventure de la construction de notre bâtiment avec la présentation de la maquette et des plans de l’avant-projet !

Archives départementales 5 Allée Henri Bourde de la Rogerie, 29000 Quimper, France Quimper 29000 Finistère Bretagne 0298959191 http://www.archives-finistere.fr

Comme chaque année, le service des archives s’engage à travers sa programmation pour les Journées Européennes du Patrimoine à valoriser ses missions, le travail de ses agents et à faire découvrir ses…

Archives départementales du Finistère – 7 FI 274