Visite & Info Collective – Jacquet 2000 avec Randstad Inhouse Clamecy Jacquet 2000 Clamecy

Visite & Info Collective – Jacquet 2000 avec Randstad Inhouse Clamecy Jeudi 20 novembre, 09h30 Jacquet 2000 Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:30:00 – 2025-11-20T12:30:00

Fin : 2025-11-20T09:30:00 – 2025-11-20T12:30:00

Objectif de la matinée

➡️ Découvrir les métiers de l’agroalimentaire industriel au sein d’une entreprise leader du secteur

➡️ Échanger avec les équipes RH de Jacquet Brossard et les recruteurs de Randstad Inhouse

➡️ Comprendre les attentes, les postes disponibles, les conditions de travail

➡️ Saisir les opportunités d’emploi locales et s’informer sur les recrutements en cours

Jacquet 2000 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « shirley.gailleton@milobfc.fr »}]

