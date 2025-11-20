Visite & Info Collective – Jacquet 2000 avec Randstad Inhouse Clamecy Jacquet 2000 Clamecy
Visite & Info Collective – Jacquet 2000 avec Randstad Inhouse Clamecy Jeudi 20 novembre, 09h30 Jacquet 2000 Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T09:30:00 – 2025-11-20T12:30:00
Fin : 2025-11-20T09:30:00 – 2025-11-20T12:30:00
Objectif de la matinée
➡️ Découvrir les métiers de l’agroalimentaire industriel au sein d’une entreprise leader du secteur
➡️ Échanger avec les équipes RH de Jacquet Brossard et les recruteurs de Randstad Inhouse
➡️ Comprendre les attentes, les postes disponibles, les conditions de travail
➡️ Saisir les opportunités d’emploi locales et s’informer sur les recrutements en cours
Jacquet 2000 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
