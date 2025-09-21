Visite insolite à la découverte du faste des négociants rochelais au XVIIIe siècle ! Commune de La Rochelle La Rochelle

Visite insolite à la découverte du faste des négociants rochelais au XVIIIe siècle ! Commune de La Rochelle La Rochelle dimanche 21 septembre 2025.

Visite insolite à la découverte du faste des négociants rochelais au XVIIIe siècle ! Dimanche 21 septembre, 15h00 Commune de La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 9 € (adulte), 5 € (étudiant, demandeur d’emploi, -17 ans). Réservation obligatoire. Nombre de places limité à 20 personnes. Durée 1h45. Accessible à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Visite guidée insolite : Au cœur de l’élite marchande rochelaise du XVIIIᵉ siècle

Plongez dans le quotidien et le faste de la haute société rochelaise aux côtés de Suzanne Van Hoogwerff, fille de négociant, qui vous guidera en costume à travers les hôtels particuliers de la ville.

Découvrez l’histoire de cette élite marchande, enrichie notamment grâce à l’or blanc de Saint-Domingue : le sucre. Suzanne vous racontera son quotidien, les réunions en petites sociétés, le rôle des femmes, les divertissements de l’époque, ainsi que les stratégies pour s’intégrer dans ce milieu privilégié.

Témoin des secrets de cette époque, elle vous mènera jusqu’à la révolte des esclaves, événement qui provoqua la faillite de nombreuses familles, dont la sienne.

⏳ Durée : 1h45

Groupe de 8 à 20 personnes maximum

Réservation obligatoire

Commune de La Rochelle Place Barentin, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://epoktour.fr/visite/la-rochelle-faste-negociants/ »}, {« type »: « email », « value »: « resa@epoktour.fr »}] La Rochelle, village de pêcheurs fondé au Xe siècle, devint rapidement un port important à partir du XIIe siècle. Bénéficiant de larges « libertés » accordées par le duc d’Aquitaine, Guillaume X, La Rochelle parvint à se libérer des contraintes féodales. En 1199, Guillaume de Montmirail devint le premier maire de La Rochelle.

Au XIIIe siècle, le commerce atteignit son apogée. Durant le Moyen Âge, La Rochelle prospéra grâce à l’échange de vin et de sel avec des marchands venus de différents ports et villes du nord de l’Europe, faisant partie de la Hanse. Bien que La Rochelle n’ait jamais été une ville hanséatique, elle demeura le principal comptoir français sur l’Atlantique jusqu’au XVe siècle, tout en devenant un allié des protestants.

La Rochelle devint une ville protestante. Son indépendance naturelle l’amena à adopter les idées de la Réforme. Lors du coup d’État protestant du 9 janvier 1568, les Rochelais choisirent le camp réformé. La ville acquit le statut de ville libre et prospéra économiquement et culturellement entre 1590 et 1620.

En 1628, la ville fut assiégée. Cependant, La Rochelle menaçait la politique d’unification menée par Richelieu. Lorsque le maire ordonna le bombardement des troupes royales le 10 septembre 1627, la répression fut immédiate. Louis XIII et Richelieu assiégèrent la ville, qui finit par céder après plus de 13 mois de famine. Les privilèges de la ville furent supprimés et la mairie abolie.

Cependant, La Rochelle se releva rapidement grâce au commerce maritime. À partir de 1630, des relations régulières furent établies avec la Nouvelle-France (Canada) et les Antilles. Au cours de cette période, entre 1630 et 1635, le commerce florissait (notamment avec le sucre des Antilles, le commerce triangulaire et les fourrures du Canada), tandis que l’intellectualisme et le rayonnement artistique de La Rochelle s’intensifiaient.

Au XIXe siècle, la ville fut endormie par la Révolution et les guerres de l’Empire, mais elle se réveilla avec la création du port en eaux profondes de La Pallice en 1890. Ses qualités maritimes incitèrent les Allemands à y établir une base sous-marine pendant la Seconde Guerre mondiale. La Rochelle fut la dernière ville de France à être libérée en 1945 et eut la chance de ne pas subir de destructions majeures.

Visite guidée insolite : Au cœur de l’élite marchande rochelaise du XVIIIᵉ siècle

© F. Migraine