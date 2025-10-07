Visite insolite « À la découverte d’un paludier » Saveurs d’octobre Batz-sur-Mer

Visite insolite « À la découverte d’un paludier » Saveurs d’octobre Batz-sur-Mer mardi 7 octobre 2025.

Visite insolite « À la découverte d’un paludier » Saveurs d’octobre

Lieu de rdv communiqué lors de la réservation Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-10-07 15:00:00

fin : 2025-10-07 16:30:00

Date(s) :

2025-10-07 2025-10-21

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, l’Office de tourisme de Batz-sur-Mer vous propose une visite insolite « À la découverte d’un paludier ».

Profitez d’une visite traditionnelle d’un des villages paludiers de la commune puis d’une rencontre avec un paludier pour connaître son métier, ses outils, son environnement de travail et le fonctionnement des salines.

Informations et réservations

Informations et réservations à l’Office de tourisme de Batz-sur-Mer au 02 40 23 92 36 ou par mail.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise. .

Lieu de rdv communiqué lors de la réservation Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

