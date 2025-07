Visite insolite | Abbaye de Pébrac Rue de l’Abbaye Pébrac

Visite insolite | Abbaye de Pébrac Rue de l’Abbaye Pébrac lundi 14 juillet 2025.

Visite insolite | Abbaye de Pébrac

Rue de l’Abbaye Abbaye de Pébrac Pébrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14 11:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-18

Visite insolite de l’Abbaye de Pébrac. Découvrez les petits et grands trésors de l’ensemble abbatial. Réservations souhaitées 06 13 73 97 46.

.

Rue de l’Abbaye Abbaye de Pébrac Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 76 97 58 comamispebrac@gmail.com

English :

An unusual visit to Pébrac Abbey. Discover the small and large treasures of the abbey complex. Reservations required: 06 13 73 97 46.

German :

Ungewöhnliche Besichtigung der Abtei von Pébrac. Entdecken Sie die kleinen und großen Schätze des Abteikomplexes. Reservierungen erwünscht: 06 13 73 97 46.

Italiano :

Una visita insolita all’Abbazia di Pébrac. Scoprite i piccoli e grandi tesori del complesso abbaziale. Prenotazione obbligatoria: 06 13 73 97 46.

Espanol :

Una visita insólita a la abadía de Pébrac. Descubra los pequeños y grandes tesoros del complejo abacial. Reserva obligatoria: 06 13 73 97 46.

L’événement Visite insolite | Abbaye de Pébrac Pébrac a été mis à jour le 2025-05-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier