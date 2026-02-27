Visite insolite Au coeur de la matière CRAFT Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Limoges

Visite insolite Au coeur de la matière CRAFT Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

Le CRAFT, détenteur d’une collection exclusive de céramiques contemporaines, vous invite à vivre une expérience sensorielle unique. Lors de cette visite exceptionnelle Au cœur de la matière , plongez dans le noir et découvrez les œuvres de notre collection sous un nouveau jour. Laissez vos sens vous guider à travers une exploration insolite de la porcelaine, où l’ouïe, le toucher et l’odorat seront vos meilleurs alliés. Apprenez à ressentir la matière, à écouter les sons qu’elle émet, à deviner les formes qu’elle révèle. Une visite dans le noir, c’est bien plus qu’une simple découverte artistique c’est une immersion profonde dans l’univers de la porcelaine, une rencontre inédite avec l’art et l’histoire qui se dévoilent à travers vos sens.

142 Avenue Émile Labussière Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 49 17 17 contact@craft-limoges.org

