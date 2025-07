Visite insolite au cœur du Festival ! MARCIAC Marciac

Visite insolite au cœur du Festival ! MARCIAC Marciac mardi 22 juillet 2025.

Visite insolite au cœur du Festival !

MARCIAC 21 Place de l’Hôtel de Ville Marciac Gers

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22 09:45:00

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

À l’occasion du mythique Festival Jazz in Marciac, l’Office de Tourisme Cœur Sud-Ouest vous ouvre les portes secrètes de la ville… et du chapiteau du Main Hall !

Découvrez l’histoire de Marciac, bastide swing et passionnée, lors d’une visite découverte inédite proposée par Véronique, marciacaise et référente patrimoine de Coeur Sud-Ouest tourisme, ponctuée d’anecdotes jazzy et d’un passage exceptionnel dans les coulisses du festival.

Limité à 20 personnes, réservation obligatoire.

Véronique, votre guide pour une visite insolite au cœur du Festival !

Sourire malicieux, regard pétillant et anecdotes à foison Véronique n’est pas une guide comme les autres. Depuis plusieurs années, elle œuvre avec passion à l’Office de Tourisme de Marciac, où elle est en charge du patrimoine. Son terrain de jeu préféré ? L’histoire, bien sûr — celle des vieilles pierres comme celle des coulisses du mythique Jazz in Marciac, qu’elle connaît comme sa poche.

Lors de sa Visite insolite au cœur du Festival !, attendez-vous à des détours inattendus, des secrets bien gardés, et des clins d’œil complices à l’histoire du village. Entre ruelles ombragées, recoins méconnus et histoires de jazz, Véronique vous invite à vivre Marciac autrement — avec cœur, humour et authenticité.

.

MARCIAC 21 Place de l’Hôtel de Ville Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 info@coeursudouest-tourisme.com

English :

On the occasion of the legendary Jazz in Marciac Festival, C?ur Sud-Ouest Tourist Office opens the secret doors of the town… and of the Main Hall tent!

Discover the history of Marciac, a swinging, passionate bastide, on a unique discovery tour led by Véronique, a Marciac native and Coeur Sud-Ouest Tourisme heritage consultant, punctuated by jazzy anecdotes and an exceptional behind-the-scenes look at the festival.

Limited to 20 people, booking essential.

Véronique, your guide for an unusual visit to the heart of the Festival!

With her mischievous smile, sparkling eyes and anecdotes galore, Véronique is a guide like no other. For several years now, she has been working with passion at the Marciac Tourist Office, where she is in charge of heritage. Her favorite playground? History, of course? from the old stones to the backstage world of the legendary Jazz in Marciac, which she knows like the back of her hand.

On her unusual visit to the heart of the Festival, expect unexpected detours, well-kept secrets and knowing nods to the village?s history. Between shady lanes, little-known corners and jazz stories, Véronique invites you to experience Marciac differently? with heart, humor and authenticity.

German :

Anlässlich des legendären Festivals Jazz in Marciac öffnet Ihnen das Fremdenverkehrsamt C?ur Sud-Ouest die geheimen Türen der Stadt… und des Zeltes der Main Hall!

Entdecken Sie die Geschichte von Marciac, einer swingenden und leidenschaftlichen Bastide, auf einer ganz neuen Entdeckungstour, die von Véronique, einer Marciacerin und Kulturerbe-Referentin von Coeur Sud-Ouest Tourisme, angeboten wird, gespickt mit jazzigen Anekdoten und einem außergewöhnlichen Blick hinter die Kulissen des Festivals.

Begrenzt auf 20 Personen, Reservierung erforderlich.

Véronique, Ihre Führerin für einen ungewöhnlichen Besuch im Herzen des Festivals!

Ein verschmitztes Lächeln, funkelnde Augen und jede Menge Anekdoten: Véronique ist keine Fremdenführerin wie alle anderen. Seit mehreren Jahren arbeitet sie mit Leidenschaft im Fremdenverkehrsamt von Marciac, wo sie für das Kulturerbe zuständig ist. Ihr liebstes Spielfeld? Natürlich die Geschichte die der alten Steine ebenso wie die der Kulissen des legendären Jazz in Marciac, das sie wie ihre Westentasche kennt.

Bei ihrem ungewöhnlichen Besuch im Herzen des Festivals erwarten Sie unerwartete Umwege, gut gehütete Geheimnisse und ein komplizenhaftes Zwinkern in die Geschichte des Dorfes. Zwischen schattigen Gassen, unbekannten Winkeln und Jazzgeschichten lädt Véronique Sie ein, Marciac anders zu erleben? mit Herz, Humor und Authentizität.

Italiano :

In occasione del leggendario Jazz in Marciac Festival, l’Ufficio del Turismo del Coeur Sud-Ouest apre le porte segrete della città… e la tenda dell’Aula Magna!

Scoprite la storia di Marciac, una bastide scintillante e appassionata, con un tour di scoperta unico, guidato da Véronique, nativa di Marciac e responsabile del patrimonio di Coeur Sud-Ouest Tourisme, scandito da aneddoti jazzistici e da un eccezionale dietro le quinte del festival.

Limitato a 20 persone, prenotazione obbligatoria.

Véronique, la vostra guida per una visita insolita nel cuore del Festival!

Con il suo sorriso malizioso, il suo sorriso e la sua ricchezza di aneddoti, Véronique è una guida come nessun’altra. Da diversi anni lavora con passione all’Ufficio del Turismo di Marciac, dove è responsabile del patrimonio. Il suo terreno di gioco preferito? La storia, naturalmente: la storia delle vecchie pietre e i retroscena del leggendario Jazz di Marciac, che conosce a menadito.

Durante la sua Insolita visita al cuore del Festival, vi aspettano deviazioni inaspettate, segreti ben custoditi e scorci sapienti sulla storia del villaggio. Da vicoli ombrosi e angoli poco conosciuti a racconti jazz, Véronique vi invita a vivere Marciac in modo diverso, con cuore, umorismo e autenticità.

Espanol :

Coincidiendo con el legendario Festival de Jazz de Marciac, la Oficina de Turismo de Cœur Sud-Ouest abre las puertas secretas de la ciudad… ¡y la carpa de la Sala Principal!

Descubra la historia de Marciac, una bastida apasionada y llena de swing, en un recorrido de descubrimiento único dirigido por Véronique, natural de Marciac y responsable de patrimonio de Coeur Sud-Ouest Tourisme, salpicado de anécdotas jazzísticas y de una mirada excepcional entre bastidores del festival.

Limitado a 20 personas, imprescindible reservar.

Véronique, su guía para una visita insólita al corazón del Festival

Con una sonrisa pícara, un brillo en los ojos y un sinfín de anécdotas, Véronique es una guía inigualable. Desde hace varios años, trabaja con pasión en la Oficina de Turismo de Marciac, donde se encarga del patrimonio. ¿Su campo de juego favorito? La historia de las viejas piedras y las bambalinas del legendario Jazz de Marciac, que conoce como la palma de su mano.

En su Visita insólita al corazón del Festival, le esperan desvíos inesperados, secretos bien guardados y miradas cómplices a la historia del pueblo. Desde callejuelas sombrías y rincones poco conocidos hasta historias de jazz, Véronique le invita a vivir Marciac de otra manera… con corazón, humor y autenticidad.

L’événement Visite insolite au cœur du Festival ! Marciac a été mis à jour le 2025-07-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65